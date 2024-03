Ex maggiordomo Berlusconi fa causa per lavoro straordinario durante Covid

L’ex maggiordomo della famiglia Berlusconi, che lavorava nel castello in affitto a Paraggi, ha fatto causa a Pier Silvio Berlusconi per il lavoro straordinario che a suo dire avrebbe svolto senza essere pagato durante l’emergenza Covid.

Lo hanno riportato oggi i quotidiani Il Secolo XIX e La Stampa citando quanto emerso alla prima udienza del processo civile aperto in Tribunale a Genova.

Il domestico Lucio Camba chiede un risarcimento a Pier Silvio Berlusconi per i tempi in cui lavorava a villa Bonomi Bolchini, dove la famiglia Berlusconi viveva da anni in affitto.

L’amministratore delegato di Mediaset e secondogenito di Silvio oggi ha cambiato casa e vive in una villa sul Monte di Portofino insieme a Silvia Toffanin e ai loro due figli.

Camba sollecita in particolare il saldo degli straordinari che a suo dire sono stati svolti a Paraggi nei momenti più critici della pandemia da coronavirus.

Il maggiordomo sostiene che gli siano state chieste prestazioni straordinarie data la particolarità del periodo in esame, e lamenta emolumenti inadeguati.

Il tentativo di mediazione si è rivelato infruttuoso e quindi si è arrivati in Tribunale.