Eventi della settimana nelle Valli del Parco dell’Aveto

Parco dell’Aveto, l’autunno nelle nostre Valli è un’esperienza indimenticabile, da vivere e respirare immersi nella natura

Venite con noi domenica 4 ottobre, vi porteremo a scoprire la fauna che popola i boschi e le praterie in quota.

Fermandoci in Valle Sturla potremo andare a conoscere da vicino i cavalli selvaggi, branchi inselvatichiti che vivono liberi nella zona del Lago di Giacopiane. Con la Guida Evelina Isola ne conosceremo abitudini e dinamiche sociali (info e prenotazioni: tel. 347.3819395)

In Val d’Aveto invece le Guide del Parco ci porteranno sulle tracce del lupo nella Foresta delle Lame, per conoscere la biologia, la distribuzione e l’ecologia della specie e tutti gli aspetti storici, ecologici e culturali scaturiti dal non semplice rapporto con l’uomo e con le sue attività (info e prenotazioni: info@parcoaveto.it)