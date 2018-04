Eurofloramania 2018, Genova come Agueda: ombrelli colorati in centro città

Eurofloramania 2018. Dopo le pizze con i fiori eduli a Nervi, ombrelli colorati fluttuanti in galleria Mazzini e in centro città.

Per fare festa e dare il benvenuto ai turisti Genova copia l’idea della città di Agueda, in Portogallo, dove dal 2012 questa installazione, nata come occasionale, è diventata famosa e una tradizione per l’Agitagueda Art Festival.

L’iniziativa è stata realizzata dal Civ Sestiere Carlo Felice in collaborazione con il Comune e ha già riscosso successo tra i genovesi.

“Tantissima gente – ha spiegato l’assessora comunale al Marketing territoriale e alla Cultura Elisa Serafini – sta visitando e fotografando Galleria Mazzini grazie agli ombrelli colorati. Che spettacolo. Non è finita qui. Nei prossimi giorni ci saranno altre iniziative”.

“Chiesi ai CIV – ha aggiunto l’assessora al Tursimo e al Commercio Paola Bordilli – di dare una mano per abbellire la città, per rendere le nostre vie attrattive, colorate e pronte per Euroflora. Ecco un anticipo delle loro risposte”.