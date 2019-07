Estate 2019: FlixBus torna sulla Riviera delle Palme

La Riviera delle Palme torna d’interesse per FlixBus a tal punto che, per l’estate 2019, ha attivato per tutta la stagione, speciali connessioni tra Milano, Bergamo e Torino e 18 città del Savonese, per agevolare i flussi di visitatori in arrivo da Lombardia e Piemonte.

Territorio di richiamo per un numero crescente di turisti, la Riviera delle Palme viene in queto modo collegata senza cambi fino alla metà di settembre con alcune delle principali città del nord Italia.

Milano, Bergamo e Torino sono collegate ogni giorno con Savona, Vado Ligure, Spotorno, Noli, Varigotti, Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia e Marina di Andora.

Milano e Bergamo, inoltre, sono connesse quotidianamente e in modo diretto anche con la Riviera del Beigua, grazie alle corse per Varazze, Celle Ligure e Albissola Marina.

Il Ponente Savonese potrà così beneficiare di nuovi arrivi per tutta la stagione, con la possibilità di un indotto positivo per l’intero settore turistico.

Viceversa, chi risiede sulla costa potrà raggiungere comodamente e senza cambi Torino, sia in centro che a Lingotto o a Stura, Milano e Bergamo.

Sempre per l’estate, inoltre, FlixBus ha attivato speciali connessioni regionali tra il Ponente Savonese e la Riviera dei Fiori: fino a settembre si potrà quindi arrivare in autobus anche a Diano Marina, San Lorenzo a Mare, Arma di Taggia, Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

Insieme al lancio delle linee estive, FlixBus amplia i collegamenti con Savona, snodo sempre più strategico anche a livello internazionale.

Tra le novità, le prime connessioni con l’aeroporto di Malpensa, oltre a quelle esistenti con gli scali di Nizza, Linate e Orio, Venezia, Bologna e Parma in Italia e con Lugano, Zurigo e Vienna all’estero, con la possibilità di nuovi arrivi nel capoluogo da oltreconfine.

Tutti i biglietti per viaggiare con FlixBus sono acquistabili online, via app, in agenzia viaggi e nelle edicole convenzionate. A bordo, sedute comode e reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese elettriche e toilette.