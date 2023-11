Ieri i carabinieri di Ge-Forte San Giuliano su richiesta del personale della sicurezza del supermercato Esselunga di via Piave in Albaro, sono intervenuti per un furto.

I militari hanno identificato e denunciato due italiani di 38 e 57 anni, con pregiudizi di polizia, che sono stati sorpresi con merce varia non pagata per un valore di oltre 150 euro.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita.