Esplosione Triora, uno dei ricoverati a casa nel fine settimana

In merito alle condizioni cliniche dei quattro ragazzi ricoverati presso il Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’Ospedale Villa Scassi, in seguito all’esplosione avvenuta lo scorso 31 ottobre in un appartamento a Molini di Triora, c’è una buona notizia.

E’ stata “sciolta la prognosi riservata per uno dei pazienti per il quale è prevista la dimissione entro fine settimana. Condizioni stabili per gli altri pazienti ricoverati: due respirano autonomamente e uno è ricoverato in Rianimazione. Permane per il momento la prognosi riservata.” A comunicarlo è l’Asl3.