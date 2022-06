“Eppure adesso suono”, il nuovo album del cantante Barreca, dal 24 giugno sarà in rotazione radiofonica “SCIROCCO”, primo singolo estratto.

“Eppure adesso suono”, il nuovo album del cantante Barreca. Il disco è arricchito da incontri musicali importanti, sfociati in collaborazioni caratterizzate da sintonia e complicità artistica: il cantautore MAURO ERMANNO GIOVANARDI ha preso parte al brano “Ma anche d’amore”, in cui si cimenta assieme a Barreca nel ruolo di cantastorie e narratore. Torna inoltre la già collaudata collaborazione con il cantante PEPPE VOLTARELLI in “Che fortuna!”, dove gli artisti si dilettano in un duetto scanzonato e ironico.

Il cantante decide di ordinare tre parole di ordine fondamentale nelle sue gerarchie per dare vita al titolo del suo secondo album: eppure, avverbio che va a rappresentare la volontà dell’artista di affermare il proprio punto di vista, nonostante le contraddizioni e la confusione; adesso, che indica l’impellenza e il momento preciso in cui Barreca decide di agire e di tornare sulle scene; infine suono, che sta a rappresentare l’azione e al contempo l’oggetto della passione del cantante, emettere un suono, dare voce alle proprie storie e a quelle degli altri.

Il disco, arrangiato e prodotto da Riccardo Anastasi, con testi e musica a cura di Benedetto Demaio, racchiude e concilia due diverse anime, che solo all’apparenza sembrano distanti: una ha carattere etnico e si esprime attraverso sonorità mediterranee, mentre l’altra ha tratti più sofisticati. Il risultato è un mix vincente che si presta alla perfezione all’espressione di riflessioni intime e personali.

«È un disco che segna un’apertura, quasi una finestra spalancata sul mondo dalla quale mi sono posto all’ascolto degli altri: ho accolto le loro voci intrecciandole con la mia. Ho parlato di situazioni e persone che appartengono all’attualità, che mi colpiscono molto, soprattutto in “Scirocco” e in “Mercurio”.

Allo stesso tempo, ho continuato a scavare nel profondo, tirando fuori tutte le sfumature della mia sensibilità artistica… un percorso “Verso me” – racconta BARRECA – Questo disco è un po’ come un dialogo, tra me e la varia umanità: c’è dentro un nuovo sguardo, sicuramente curioso, che non teme di esplorare diversità e confini».

Questa la tracklist dell’album: “Verso me”, “Scirocco”, “Frana il cuore”, “La notte che cos’è?”, “Tanti saluti (nostalgia)”, “Che fortuna!” special guest Peppe Voltarelli, “Un’altra volta”, “Ma anche d’amore” special guest Mauro Ermanno Giovanardi, “Mercurio” e “Ho trovato te”.

Domenico Barreca, in arte BARRECA, nasce nel 1986 a Taurianova (RC) e nutre fin da giovanissimo un amore viscerale per la “canzone d’autore” italiana. Si laurea in “Musica, Spettacolo e Tecnologia del Suono” presso il Politecnico di Vibo Valentia con una tesi di ricerca sulla “scuola genovese” e successivamente si specializza in canto pop seguendo corsi e seminari tenuti da vari professionisti del settore. Nel 2012, con il suo primo progetto musicale NABANA, vince la III Edizione del contest per Artisti e Band Emergenti del MEI di Faenza. Il 23 ottobre 2020 pubblica il suo primo singolo come BARRECA, “La parola noi”, e il relativo videoclip, girato da Giacomo Triglia.

Il 4 dicembre è la volta di “È tutto qui”, singolo che farà da apripista a “Dall’altra parte del giorno”, il primo album di inediti, uscito il 19 gennaio. Nell’estate del 2021 riceve il “Premio Migliore Nuova Proposta” di Fatti di Musica e si cimenta nel “Dall’altra parte del giorno TOUR 2021”, durante il quale apre la tappa di Rende di Colapesce e Dimartino e duetta con l’artista Peppe Voltarelli.

A settembre 2021 pubblica il singolo “Tempo da aspettare”. A un anno dalla pubblicazione del suo primo album, “Dall’altra parte del giorno”, che lo ha proiettato nel panorama musicale nazionale, e un lungo tour estivo, torna al pubblico della sua terra con un concerto pensato appositamente per il teatro: un esclusivo spettacolo il 29 dicembre 2021 al Teatro “R. Gentile” di Cittanova (RC).

Barreca duetta con un ospite d’eccezione Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore raffinato e poliedrico, quattro volte Targa Tenco, già fondatore e voce del gruppo “La Crus”. Il 30 dicembre al Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria il cantante partecipa all’evento “Calabria Fest Tutta italiana”, esibendosi insieme a grandi artisti della musica italiana e ricevendo il Premio “Top of the Year 2021”. Adesso è pronto a tornare sulle scene musicale con il disco “Eppure adesso suono”, in digitale dal 17 giugno.