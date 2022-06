Corso Antincendio Navale a cui ha partecipato il personale VVF Spezia, si sono svolte insieme ai VVF di Lombardia, Marche e Toscana.

Corso Antincendio Navale a cui ha partecipato il personale VVF Spezia. I discenti che hanno partecipato all’addestramento, hanno potuto apprendere gli aspetti inerenti gli incendi di tipo navale e quelli relativi ai luoghi confinati in ambito terrestre.

Con l’ausilio degli ambienti riprodotti nel simulacro, si sono potuti riprodurre alcuni tipici scenari d’intervento che i Vigili del Fuoco devono affrontare giornalmente nei contesti navali e civili.

Oltre alla simulazione degli incendi, grazie al campo cunicoli, si sono potute testare le nuove attrezzature e le tecniche per la ricerca e il soccorso a persona in ambiente ostile invaso dal fumo, la gestione dell’aria respirabile e le comunicazioni radio, in certi ambienti sono le carte vincenti per la buona riuscita di interventi così complessi.

L’addestamento è la chiave per un’operatività più efficace e soprattutto sicura, in quanto agisce direttamente sulla conoscenza delle strategie, tattiche e tecniche, fornendo competenze necessarie per svolgere al meglio l’intervento.

L’esito del corso, superato brillantemente dai partecipanti, è stato possibile grazie alla professionalità e l’impegno dimostrati da tutto il personale discente e istruttore, queste sono le parole del Comandante VVF di La Spezia PD Arch. Maria Francesca Conti , che in questo modo ha espresso tutta la sua soddisfazione per la buona riuscita del percorso formativo svolto durante l’intensa settimana di corso.

Ulteriori edizioni di corsi con l’ausilio del simulatore sono stati già pianificati e programmati dal Comando con il coordinamento della Direzione Regionale per i Vigili del Fuoco della Liguria.

Si coglie l’occasione per ringraziare la struttura ricettiva “LUNA BLU” di La Spezia, impegnata nel progetto “Autonomia Autismo” e per aver ospitato il personale VVF in diverse edizioni del corso in oggetto.