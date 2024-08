Savona, Ferragosto sicuro: controllate 3.000 persone e 600 veicoli

In occasione del Ferragosto, l’intensificazione dei controlli sul territorio disposta dal Questore di Savona ha portato a risultati significativi, garantendo maggiore sicurezza per residenti e turisti.

Nel corso della settimana centrale di agosto, i servizi di prevenzione nella Provincia di Savona sono stati ulteriormente potenziati.

Le attività di controllo, condotte dalle Volanti della Questura di Savona, dal Commissariato di Alassio e dal Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, hanno portato all’identificazione di 1.420 persone e al controllo di 450 veicoli.

Diciannove persone sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria per vari reati.

L’operato della Polizia di Stato si è esteso anche all’emissione di provvedimenti di prevenzione: il Questore ha notificato un ammonimento per violenza domestica a un giovane italiano di vent’anni e ha emesso un provvedimento di rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio per un uomo di 44 anni, vietandogli il ritorno nel comune di Savona per i prossimi quattro anni.

Nel complesso, tra lunedì 12 e domenica 18 agosto, sono state identificate 3.000 persone, controllati 600 veicoli ed effettuati 27 deferimenti all’Autorità Giudiziaria.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane su tutto il territorio della Provincia per assicurare un’estate all’insegna della sicurezza.