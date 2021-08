Entella, Volpe: Ottimo test giocato contro l’Albinoleffe

Il ritiro dell’Entella si chiude con un pareggio, 1-1, in amichevole contro l’Albinoleffe. Mister Gennaro Volpe ha commentato così la prestazione dei suoi.

“Come prima cosa voglio dire che sono molto contento di come i ragazzi si sono allenati in queste due settimane di ritiro. Sto vedendo il giusto atteggiamento e questo per me è fondamentale. Oggi abbiamo disputato un buon test, contro una buonissima squadra e di questo sono soddisfatto. La condizione chiaramente va migliorata, ma ci sono state delle cose che mi sono piaciute. Io vorrei sempre avere una squadra corta e aggressiva e dalla panchina ceri dare energia ai ragazzi. Si sta creando un buon gruppo anche grazie al giusto mix di calciatori giovani ed esperti su cui posso contare. Andiamo avanti con coraggio e fiducia cercando di onorare la maglia a ogni partita e di dare delle soddisfazioni a tifosi e società”.