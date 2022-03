Entella, Volpe: Con la Carrarese prima di nove finali

Entella e Carrarese si trovano di fronte nella sfida del posticipo del lunedì del campionato di Serie C.

“Ci sono ancora nove partite, da domani comincia un nuovo campionato e voglio nove finali. Ogni partita è importante, questa di più perché veniamo da un periodo non brillante di risultati”. Gennaro Volpe, mister della Virtus Entella, sprona la sua squadra che ritorna al Comunale in una sfida del lunedì sera contro la Carrarese di Totò Di Natale. “Domani voglio una squadra con il fuoco dentro”.

Una partita dunque da non sbagliare per l’Entella di mister Volpe per rimanere sul treno che porta ai play off promozione.