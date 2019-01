Entella, prevendita per la sfida storica con la Roma

Sfida storica per l’Entella che va a fare visita all’Olimpico di Roma per la sfida di Coppa Italia contro i giallorossi, dopo l’impresa del Ferraris contro il Genoa.

Inizia il conto alla rovescia per la gara di Coppa Italia in programma lunedì prossimo 14 gennaio alle 21 allo stadio Olimpico contro la Roma. La vendita per il settore ospiti è iniziata e terminerà domenica 13 alle 19. Non avendo ricevuto ancora eventuale determinazione, la Roma comunica che al momento per i residenti in Liguria sarà necessaria una fidelity card.

Il settore ospiti (ingressi 50/52) avrà il prezzo unico di € 10,35 e sarà disponibile presso la rete nazionale vivaticket e online su www.vivaticket.it.