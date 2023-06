Entella-Pescara 2-3, Zeman elimina i liguri dal sogno serie B

Un’Entella combattiva esce sconfitta dalla gara del Comunale, Cuppone porta avanti gli ospiti ma Merkaj pareggia i conti a fine primo tempo. La ripresa si mette subito male, Reali viene espulso, Delle Monache e Cuppone approfittano degli spazi. A nulla serve il gol di Parodi in chiusura di gara.

Il primo squillo della gara è biancoceleste, Paolucci da calcio piazzato cerca la porta, sfera che si spegne a lato. Minuto 5.

Risponde il Pescara all’11, tiro da fuori di Kraja, Borra ci mette le mani.

Ribaltamento di fronte, Merkaj lanciato in area sterza e piazza con il sinistro, Plizzari respinge.

Ancora Entella in avanti al 13’, bellissima combinazione a liberare Meazzi in area, conclusione che passa di un nulla alla destra del portiere ospite.

Tris di conclusioni per il Pescara, Merola dalla distanza impegna Borra, poi Cuppone viene respinto, Kraja sulla palla in uscita va a calciare, Rada fa scudo con il corpo. Minuto 20.

Ancora pericoloso Cuppone al 22’, bella finta a liberare il tiro, destro alto sopra la traversa.

Al 31’ ci prova Rada da fuori, sinistro che si impenna.

Punizione dalla trequarti battuta al centro dell’area, non riesce ad allontanare la difesa biancoceleste, sulla sfera arriva per primo Cuppone che porta avanti gli ospiti. Minuto 36.

Miracolo di Plizzari! La manovra dell’Entella riesce a liberare il destro di Paolucci, il portiere pescarese si supera e con la mano la toglie dalla porta. Minuto 43.

Calcio d’angolo battuto al centro, confusione in area, fallo di mano di un difensore ospite, l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Merkaj, glaciale il 33 porta in parità la gara. 1-1.

Partenza aggressiva dell’Entella, la conclusione di Meazzi passa a centimetri dal palo.

Al 52’ resta in dieci l’Entella, secondo giallo per Reali che termina in anticipo la sua gara.

Merola a tu per tu con Borra, salva i suoi il numero 24. Minuto 53.

Un minuto più tardi fraseggio in avanti, Zamparo allarga per Tomaselli, la palla resta lì, Merkaj arriva debole sul pallone. Grande occasione per il 33.

Al 60’ trova il secondo gol il Pescara, contropiede micidiale della compagine di Zeman, Delle Monache servito sulla sinistra rientra e va calciare, bacio al palo e palla che si insacca. 1-2.

Palla recuperata sulla trequarti, incursione di Cuppone, tiro da fuori che sorprende Borra. 1-3 al 72’.

Calcio d’angolo dalla sinistra, Parodi ha tutto il tempo di inserirsi e colpire di testa, svantaggio dimezzato. Minuto 86.

Al 94’ Tenkorang va a calciare in area, Plizzari blocca.

È l’ultima situazione della gara, passa il Pescara, l’Entella termina così la sua stagione.