Entella, Mancosu a secco e la squadra non vince

La flessione di risultati delle ultime giornate dell’Entella coincide con il momento difficile che sta attraversando il suo bomber.

Matteo Mancosu, dopo un inizio da urlo, sta vivendo qualche giornata con le polveri bagnare e l’intera squadra ne risente.

Dopo il gol, sempre dal dischetto e sempre nei minuti conclusivi, nell’amichevole contro il Genoa, il bomber dei Diavoli Neri non ha più trovato la via del gol e l’Entella non ha più trovato la vittoria. Contro Pescara, Benevento, Venezia e Crotone Mancosu non è riuscito a gonfiare la rete avversaria – allo “Scida” ad onor del vero aveva timbrato ma il gol è stato incredibilmente annullato – e nelle quattro partite sopra citate i chiavaresi hanno raccolto solo due punti.