Entella, la prossima amichevole al Comunale contro il Sangiuliano

L’Entella continua a lavorare tra Chiavari e Leivi per cercare di arrivare nel migliore dei modi ai primi impegni ufficiali.

Archiviato il successo nella terza edizione della Steel Cup, per i ragazzi di Mister Volpe è arrivato il momento di concentrarsi sulle prossime amichevoli.

Domenica 21 agosto, invece, sempre allo stadio Comunale, i biancocelesti scenderanno nuovamente in campo per affrontare in amichevole il Sangiuliano City, club neo promosso in serie C. Il kick off del match è previsto per le ore 19, la partita si giocherà a porte aperte.

La pre-season si chiuderà sabato 27 agosto alle ore 18.00 con un’amichevole a Castel San Giovanni contro il Piacenza.