Entella, la Berretti vince anche la Supercoppa

Non si ferma più la Berretti di mister Castorina. I biancocelesti, infatti, dopo aver vinto appena due giorni fa lo scudetto, questa mattina sono riusciti nell’impresa di aggiudicarsi anche la Supercoppa battendo 2 a 1 il Torino. Un successo incredibile che regala a tutta la società l’ennesima soddisfazione di una stagione da incorniciare. “I ragazzi sono stati fantastici”, racconta mister Castorina nel post partita, “Siamo entrati in campo feroci e determinati dando subito dimostrazione di voler vincere la gara. Giocavamo contro una squadra molto forte che in questo campionato aveva perso una sola volta proprio al Comunale contro di noi. La vittoria di oggi è una soddisfazione enorme perchè arriva a conclusione di un percorso di crescita bellissimo. A inizio campionato non ci siamo posti dei reali obiettivi, abbiamo lavorato sodo giorno dopo giorno costruendo una mentalità vincente che ci ha consentito di toglierci enormi soddisfazioni. Il settore giovanile per me ha un’importanza vitale e vincere con questa società che ogni giorno mette a disposizione tutto quello che serve per raggiungere degli obbiettivi è una soddisfazione incredibile”.