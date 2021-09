Entella, info per la trasferta di Montevarchi per i tifosi

Si avvicina a grandi passi la prima trasferta dell’Entella di Mister Volpe.

L’Entella infatti, dopo aver sconfitto all’esordio il Teramo, domenica alle 17.30 affronteranno a Pontedera l’Aquila Montevarchi. I tifosi dell’Entella che vorranno seguire la squadra in trasferta potranno acquistare solo on line il biglietto esclusivamente per il settore ospiti su www.ciaotickets.com.

Prezzi:

Settore ospiti € 13

Ridotto € 10 (under 16, over 65, donne, persone disabili)

La prevendita per tutti i settori dello stadio terminerà sabato alle ore 19.

Pochi minuti fa la Lega Pro ha reso noto il programma delle gare dalla quarta alla undicesima giornata per il Campionato di Serie C.

I biancocelesti saranno così impegnati:

Sabato 18 settembre

Gubbio – Entella Ore 17.30

Sabato 25 settembre

Modena – Entella Ore 17.30

Martedì 28 settembre

Entella – Olbia Ore 21.00

Domenica 3 ottobre

Pontedera – Entella Ore 17.30

Lunedì 11 ottobre

Entella – Pescara Ore 21.00

Sabato 16 ottobre

Siena – Entella Ore 17.30

Martedì 19 ottobre

Entella – Vis Pesaro Ore 21.00

Domenica 24 ottobre

Carrarese – Entella Ore 17.30