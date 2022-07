Entella, Gozzi parla di Caputo: Il giocatore più importante della nostra storia

Gozzi, presidente dell’Entella, parla del bomber della Samp Caputo, con un passato recente in maglia biancoazzurra.

«È stato il giocatore più importante nella storia dell’Entella. Lo abbiamo rilanciato in un momento difficile della sua carriera. I due anni di B con Ciccio sono stati fantastici. Abbiamo fatto il risultato più importante, noni in B, con 64 punti. È un professionista serissimo, un uomo di primo livello, con il quale mantengo rapporti molto importanti. Nel ritorno dei play off con il Foggia era seduto al mio fianco al Comunale. Feci di tutto per tenerlo, mi arresi, dopo settimane, alla sua volontà. Nella sua seconda stagione avremmo potuto prendere Donnarumma, ma avevo già impegni economici importanti da onorare. Penso che avremmo potuto arrivare ai play off».