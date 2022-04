Entella-Fermana 2-0, Volpe: Siamo soddisfatti

Stremato come l’avesse giocata anche lui, ma anche soddisfatto per quanto dimostrato sul campo dai suoi ragazzi. Al termine della gara è Mister Volpe a commentare la prestazione dell’Entella.

“Siamo soddisfatti, non era scontato, così come non era scontato il fatto che questa squadra vincesse 19 partite, 8 consecutive in casa, e raccogliesse 65 punti. Abbiamo fatto cose buone e cose meno buone, soprattutto fuori casa, ma questa è una squadra che ha lavorato bene e che ha raccolto un quarto posto in un girone difficile”.

“La gratificazione più importante di oggi, al di là del risultato, è stata la risposta di tutti i ragazzi, anche quelli che avevano trovato meno spazio soprattutto nell’ultimo periodo, hanno fatto una grande partita, questa posizione in classifica è un piccolo premio per tutto il gruppo”.

“Cosa cambia con il quarto posto? Quarto o quinto posto cambiava poco, è chiaro che fare una partita in meno sia meglio e ti permetta di preparati al meglio, dobbiamo affrontare i play off con l’entusiasmo di una squadra che vuole provarci e fare il massimo, poi quale sarà il massimo dovremo dimostrarlo in campo, partita dopo partita”.