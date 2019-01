Entella-Carrarese 3-4, i giovani liguri ko in Coppa Italia

“Nello sport si può perdere, ma non in questo modo”. Sono state queste le parole di mister Boscaglia nell’intervallo della sfida valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia serie C. I biancocelesti imbottiti di giovani della Berretti di mister Castorina, hanno pagato un pò di emozione al cospetto di una rodata Carrarese. A fine primo tempo il passivo era molto pesante con gli ospiti in vantaggio addirittura di 4 gol grazie alle marcature di Valente e Piscopo e alla doppietta di Biasci. Nella seconda frazione, però, i biancocelesti hanno giocato con cuore e determinazione. La squadra non si è disunita e ha onorato la maglia fino alla fine regalando ai presenti un finale tanto emozionante quanto inaspettato. Nel giro di 5 minuti, infatti, una doppietta di Di Cosmo e un gol del neo entrato Samuele Vianni, hanno riaperto una partita che sembrava già in archivio. Poco importa se all’ultimo dei cinque minuti di recupero Mazzini ha negato a Petrovic la gioia del clamoroso pareggio, la squadra esce a testa alta e adesso concentrerà tutte le sue energie nel campionato. I tanti giovani in campo hanno potuto fare esperienza confrontandosi contro avversari di livello in una partita ufficiale e la reazione mostrata fa ben sperare per il prosieguo della loro carriera.

Il tabellino:

Virtus Entella-Carrarese 3-4

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2) Siaulys; Reale, Bonini, Nardelli (23′ st Migliorelli), Brunozzi (43′ st Meazzi); Andreis (43′ st Costa), Di Cosmo, Puntoriere (9′ st Vianni); Martinho; De Rigo (23′ st Lipani), Petrovic. A disposizione: Gragnoli, Icardi, Ardizzone, Baroni, Ardojan. Allenatore: Boscaglia.

CARRARESE (4-2-3-1) Mazzini; Carissoni (20′ st L. Ricci), Varga, Alari, G. Ricci; Agyei, Cardoselli; Valente, Piscopo (1′ st Bentivegna), Latte Lath (20′ st Maccarone), Biasci. A disposizione: Borra, Rollandi, Karkalis, Varone, Rosaia, Shehu, Tavano. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Maranese di Ciampino.

Marcatori: 3′ pt Valente, 15′ pt e 45′ pt Biasci, 31′ pt Piscopo, 35′ e al 36º st Di Cosmo, 39º si Vianni

Note: al 60′ espulso l’allenatore Baldini per proteste.