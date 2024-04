Enrique Balbontin: serate di cabaret e gastronomia da Barisone 1945

Genova – La Trattoria Barisone 1945, situata in via Siracusa 2 a Sestri Ponente, si prepara ad accogliere una serie di eventi coinvolgenti e divertenti, a partire dalla performance di Enrique Balbontin. L’eclettico artista savonese inaugurerà un cartellone di appuntamenti che promettono serate indimenticabili tra cibo e cabaret, perfette per animare le serate di aprile.

Enrique Balbontin, con il suo nuovo spettacolo e la sua presenza televisiva, si prepara a intrattenere il pubblico sabato 6 aprile alle 21 presso la Trattoria Barisone. La sua presenza sulla cresta dell’onda lo rende un ospite gradito, soprattutto considerando il grande successo che ha ottenuto ogni volta che si è esibito presso il ristorante sestrese. Il suo stile dissacrante e le sue brillanti performance assicurano risate e divertimento per tutti gli ospiti che desiderano abbinare una cena raffinata ad un intrattenimento di alta qualità.

Balbontin, noto per la sua versatilità e la sua presenza magnetica sul palcoscenico, ha conquistato il pubblico con la sua abilità nell’interpretare personaggi complessi e nel trasmettere emozioni autentiche. Durante la serata, gli ospiti avranno l’opportunità di gustare il delizioso menù proposto dalla Trattoria Barisone, godendo così di una serata all’insegna del divertimento e della buona cucina.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la Trattoria Barisone ai numeri 3472219579 o 010 6049863.