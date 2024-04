Controlli straordinari della Polizia nel territorio di Genova

In particolare a San Fruttuoso, Prè, Cornigliano, Sestri Ponente, Nervi, Foce, Sturla e Centro Storico

Genova – Continuano i controlli della Polizia sul territorio genovese, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori e in materia di stupefacenti, nonché al contrasto dei fenomeni di microcriminalità, in risposta anche agli esposti presentati dai singoli cittadini e comitati.

In particolare nei giorni scorsi, sono stati predisposti otto servizi straordinari dedicati al monitoraggio del territorio, nelle delegazioni del centro storico cittadino, di San Fruttuoso, di Cornigliano, di Prè, di Sestri Ponente, di Nervi e di Foce Sturla.

Ad operare gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Liguria affiancati dai colleghi dei Commissariato di P.S. Centro, San Fruttuoso, Cornigliano, Prè, Foce Sturla e Nervi.

Lunedì i poliziotti hanno operato nei quartieri di Sestri Ponente e San Fruttuoso dove è stato anche effettuato 1 controllo amministrativo di una sala scommesse dove è stato denunciato un cittadino extracomunitario irregolare sul Territorio Nazionale.

Nella giornata di martedì sono stati svolti due servizi straordinari, uno a Nervi ed uno nuovamente a San Fruttuoso.

In particolare nel quartiere di Nervi sono stati effettuati controlli mirati presso i Giardini di Quinto, di piazzale Rusca, di piazzale Carristi d’Italia e nelle due Stazioni Ferroviarie di Quinto e di Nervi; inoltre sono stati effettuati pattugliamenti nel comprensorio residenziale del quartiere, a S.Ilario ed in via Floricoltori. Nella delegazione di San Fruttuoso, sempre nella giornata di martedì, durante il pattugliamento delle principali vie sono stati controllati due esercizi commerciali; in particolare in un bar è stato denunciato un 74enne per aver violato un foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Genova, inoltre l’uomo aveva a suo carico un rintraccio della Procura di Firenze per il reato di frode informatica.

Mercoledì i controlli sono stati effettuati a Foce-Sturla e nella delegazione di Prè. Nello specifico, a Sturla, dopo l’esposto presentato da alcuni residenti, l’attenzione degli agenti è ricaduta, oltre alle vie principali, nella zona di San Desiderio ove sono ubicate due strutture per minori stranieri non accompagnati.

A Prè i controlli nel cuore dei vicoli, effettuati con l’ausilio delle Unità Cinofile con i cani Nagut e Costantin, hanno portato alla segnalazione amministrativa di una 17enne trovata in possesso di 1.26 gr di hashish e di un 29enne con al seguito 4.38 gr della medesima sostanza; inoltre i polizotti a quattro zampe hanno fiutato, nascosto in una fioriera, un involucro contenente circa 29 gr di hashish.

Nella giornata di giovedì sono scesi in campo i poliziotti del Commissariato Centro che, a seguito di numerosi esposti, hanno pattugliato le vie più critiche nel cuore dei caruggi con particolare attenzione nella zona di Sottoripa. Durante il servizio è stato fermato un cittadino straniero con a carico una nota di rintraccio del Commissariato Centro di Milano per il reato di furto aggravato.

Venerdì è stato il turno del Commissariato di Cornigliano dove gli agenti hanno pattugliato tutte le vie della delegazione con particolare attenzione alla zona di Piazza Vittorio Veneto, via Fillack e di Rivarolo, inoltre sono stati controllati 4 esercizi commerciali.

Complessivamente, durante tutte le attività sono stati identificate 411 persone e 32 veicoli.