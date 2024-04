Emozioni senza respiro: nasce Apnea Village

A Genova il mondo dell’apnea si rivela al pubblico martedì 9 aprile all’interno del magnifico complesso MySport-Sciorba dove gli istruttori Apnea Academy annunciano la nascita di Apnea Village. Questo è un club dove si impara la disciplina affascinante, ma anche complessa,

dell’apnea subacquea in modo divertente. Un ambiente dove sia facile e piacevole stare assieme, trovare nuove amicizie e apprezzare il valore della collaborazione e del supporto reciproco e dove un clima di sano impegno sportivo, unito al rilassamento mentale e fisico, possa migliorare la conoscenza di sé. Lo staff è composto da istruttori certificati Apnea Academy e FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) con anni di esperienza e aggiornati sui più recenti progressi della disciplina.

Paolo Clerici, Salvatore Polizzi e Simone Villa sono gli animatori di questa nuova realtà acquatica, dove l’insegnamento dell’apnea subacquea si unisce alla cura di sé e della scoperta del

benessere fisico e mentale. Tra sessioni di allenamento in palestra, sedute di yoga e percorsi di meditazione si crea il gruppo dove l’apnea, che è uno sport individuale, permette di scoprire l’importanza del collettivo e del senso di appartenenza. Molte sono le attività proposte sia a Genova che presso Y-40 (la piscina profonda 42 m con acqua termale a Montegrotto Terme), escursioni estive presso meravigliosi punti d’immersione in Italia e all’estero, vacanze in barca con sessioni di perfezionamento della tecnica in assetto costante. Sebbene sia una disciplina da svolgere con le dovute cautele, l’apnea è per tutti dai 7 e i 99 anni, chiunque può imparare a gestire il respiro e la mente.

A ogni partecipante all’evento verrà offerto un piccolo gadget e uno sconto di 50 euro sul prossimo corso ‘Open’ che inizierà il 23 Aprile.

Al termine della presentazione ci sarà un rinfresco con buffet: è possibile prenotare la partecipazione compilando il modulo online.

Apnea Village ASD ha la sede in Via Piacenza 1A – 16138 Genova. Per informazioni è possibile

inviare una mail a info@apneavillage.it oppure scrivere un messaggio al numero 3474654907. Roberto Polleri (Foto a cura di Apnea Village)

Photo Gallery