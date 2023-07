Elios – Roma era di nuovo lì, il nuovo libro di Andrea Catalani

La Spezia – 535 d.c. Giustiniano, Imperatore romano d’Oriente, da Costantinopoli lancia la campagna italica volta alla ricostituzione dell’antico Impero. E’ questo il punto di partenza del nuovo libro, il quinto pubblicato con la casa editrice spezzina Il Filo di Arianna, dello scrittore e giornalista spezzino Andrea Catalani: “Elios – Roma era di nuovo lì”.

Seguiranno così 18 anni di guerra con gli Ostrogoti, fra assedi e battaglie, saccheggi e carestie. Non solo…ma i Bizantini presto si rivelano assai diversi da quanti in loco sono rimasti degli antichi Romani. Parlano greco. Non latino. Sono ortodossi. Non cattolici. Venerano le ambizioni e lo sfarzo di Giustiniano e della sua provocante Teodora. Non l’umiltà predicata dalla Chiesa agli albori di quell’Italia che qualcuno qualificherà poi come “dei secoli bui”.

Ma nonostante tutto, nel contesto nasce e s’impone dirompente l’amore fra Isadora ed Elios, lei una bella romana di Verona; lui un “Rambo” delle forze speciali bizantine.

Questa nuova fatica di 181 pagine di Catalani sarà presentata in anteprima al Valdivara Book Festival di Varese Ligure, sabato prossimo 29/7, ore 11.30. Ivi sarà possibile acquistarla allo “stand” di Il Filo di Arianna. Poi il 31 Luglio l’uscita ufficiale (cominciando da quella presso “Degustazione Libri”, la libreria a cui appunto la casa editrice principalmente s’appoggia, in Via Lunigiana 491).

Successivamente “Elios” dovrebbe seguire le tappe che da qualche anno seguono tutti gli scritti di Andrea pubblicati da “Il Filo”. Soprattutto Fiera del Libro di Francoforte in autunno, “Più Libri Più Liberi” a Roma prima di Natale, Salone internazionale di Torino in primavera e Festival della Cultura mediterranea a Imperia prima dell’estate. Probabilmente anche Milano e Lucca.