E’ successo a Molassana in via Inferiore Rio Maggiore

Ieri sera, i poliziotti hanno denunciato un ecuadoriano di 45 anni, pluripregiudicato, per l’inosservanza di un ordine del Questore, sanzionandolo anche per ubriachezza manifesta e per la violazione della normativa “anticovid”.

A richiedere l’intervento della Polizia una donna molto spaventata perché l’uomo, in evidente stato d’ebbrezza alcolica, la stava inseguendo lungo la strada, aggiungendo che lo stesso l’aveva avvicinata qualche minuto prima a bordo di un autobus della linea 13, sedendole accanto.

Invitato a mantenere il necessario distanziamento, non solo non si è allontanato ma l’ha anche inseguita una volta scesa dal mezzo, provocandole un grande disagio.

I poliziotti, intervenuti, lo hanno intercettato e fermato mentre camminava in via Geirato, permettendo alla donna di rincasare in serenità.

In Questura sono emersi i numerosi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti, oltre ad un ordine del Questore di allontanamento dal Comune di Genova, per la cui inosservanza è stato denunciato.

Sanzionato anche per ubriachezza manifesta e per la violazione della normativa “anticovid” non essendo in grado di giustificare la sua presenza in strada a quell’ora.