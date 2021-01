Ecuadoriano trovato con l’hashish, denunciato dalla Polizia

E’ successo ieri sera a Certosa in piazzale Palli

Ieri sera durante il consueto servizio di controllo del territorio, gli uomini del Commissariato Cornigliano hanno notato e controllato due soggetti nascosti tra le auto in sosta in piazzale Palli, a Certosa, noto come luogo di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti tra i minori.

Uno dei due, un ecuadoriano di 25anni, durante le fasi del controllo si è mostrato particolarmente nervoso ammettendo poi di avere con sé dello stupefacente in un taschino del giubbotto.

Ha estratto un sacchetto di cellophane trasparente contenente 7 involucri contenenti ognuno hashish per un peso complessivo di 5,21 grammi.

Considerata la modalità di frazionamento della sostanza stupefacente, suddivisa in dosi pronte per la vendita, il 25enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.