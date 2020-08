Ecco l’ordinanza che stoppa le discoteche e rinnova obbligo mascherine

L’ordinanza del ministero della Salute da scaricare

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede:

La sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico.

L’obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.

Misure anticovid: discoteche chiuse in tutta Italia

“I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza.”ha detto il Ministro.”.

L’ordinanza è stata firmata dopo il confronto in videoconferenza, durato oltre due ore, tra i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli ed i presidenti delle Regioni.

E’ possibile scaricare l’ordinanza in formato Pdf QUI