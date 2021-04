E’ online il nuovo portale turistico di Arenzano

Lanciato il nuovo portale turistico della cittadina genovese di Arenzano. Completamente rinnovato valorizza la cultura e il territorio.

L’Assessorato al Turismo e Cultura lancia il nuovo portale arenzanoturismo.it, totalmente rinnovato nella grafica e nei contenuti, più agile, immediato e immersivo, capace di valorizzare la cultura, l’ambiente, le attività e i servizi su misura per turisti e cittadini.

Riprogettato per le mutate esigenze del turista, il nuovo sito è stato ottimizzato per tutti i device, in particolare per la consultazione da smartphone, ed è fortemente integrato con i contenuti social di Facebook, Instagram e Telegram di ArenzanoTurismo. Un menù molto intuitivo permetterà di informare, comunicare e promuovere tutte le attrattive turistiche presenti sul territorio con una semplice navigazione su oltre 250 pagine di contenuti, in italiano e inglese.

Il nuovo payoff “Arenzano, bella per natura” che spicca sull’homepage, mette subito l’accento sulla bellezza del nostro paese, dal centro storico al mare, all’entroterra, alla rete sentieristica, al mondo bike e al Parco del Beigua Unesco Global Geopark.

La sezione dedicata agli eventi e alle news è stata ampliata e migliorata permettendo, in un solo click, la consultazione del calendario di spettacoli, eventi sportivi e culturali ma anche di informazioni utili, costantemente aggiornate. Tra le novità, la sezione Sposarsi ad Arenzano dove vengono illustrate le location in cui è possibile celebrare il matrimonio o l’unione civile.

Inoltre Arenzano avrà anche il suo logo di destinazione, di forte impatto grafico, capace di sintetizzare in maniera visiva la sua identità turistica: mare, monti, ville e giardini, con un omaggio anche ai nostri pavoni.

ArenzanoTurismo sbarca infine, su WhatsApp: con il numero dedicato 331 361 4223, offrendo la possibilità di un contatto immediato con l’ufficio turismo in orario di apertura, per ricevere ogni tipo di informazione, dagli orari dei mezzi di trasporto, alle escursioni, agli spettacoli.

“Abbiamo atteso la primavera e finalmente le riaperture, per lanciare il sito, anche se era pronto da tempo. Siamo convinti che Arenzano abbia tutte le potenzialità per diventare una delle destinazioni turistiche più appetibili della Liguria” spiega l’assessore al turismo Davide Oliveri “L’obiettivo è quello di raggiungere un pubblico più ampio, anche internazionale, facendo conoscere l’identità territoriale di Arenzano con lo slogan “Bella per Natura” che distingue la nostra località.”