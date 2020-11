E’ morto l’attore David Prowse, fu Darth Fener, il cattivo di Guerre Stellari

E’ morto all’età di 85 anni, dopo una breve malattia, l’attore inglese David Prowse, ex campione di sollevamento pesi e body builder. Sua la magistrale interpretazione del cattivo Darth Fener in Guerre Stellari.

La notizia è stata data dal suo agente, Thomas Bowington, su Facebook.

David Prowse ottenne il ruolo di Dart Vader (o Fener per quanto riguarda la versione italiana) soprattutto per la sua imponente statura, essendo alto quasi due metri.

La voce profonda del malvagio Dart, che è entrata nella leggenda, era di James Earl Jones.

“Che la forza sia con lui, sempre”, ha scritto Bowington, annunciando la morte di Prowse, scrive sul social network “Che la forza sia con lui, sempre”.

L’attore Mark Richard Hamill che interpretò il personaggio di Luke Skywalker nella saga cinematografica di Guerre Stellari scrive su Twitter: “È così triste sentire che David Prowse è morto. Era un uomo gentile e molto più di Darth Vader. Attore-Marito-Padre-Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico. 3 volte Campione Britannico di Sollevamento Pesi e Icona della Sicurezza The Green Cross Code Man. Amava i suoi fan tanto quanto loro amavano lui. #RIP”

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz

