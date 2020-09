E’ iniziato a Cairo Montenotte il tour elettorale di Salvini in Liguria

E’ iniziato questa mattina alle 10 il tour elettorale di Matteo Salvini in Liguria con la visita alla Scuola della Polizia Penitenziaria di Cairo Montenotte.

Sempre a Cairo Montenotte ha poi inaugurato un point elettorale in via Roma dove ad attenderlo c’erano parecchie persone.

Il leader del Carroccio poi arriverà a Savona, intorno alle 12.30, per l’inaugurazione del Lega Point in via dei Mille, mentre alle 13.00 incontrerà i cittadini della Città della Torretta presso il gazebo della Lega in piazza Sisto IV°.

Nel pomeriggio, alle 15.30, giungerà a Genova con un sopralluogo nel quartiere di Begato insieme al presidente Giovanni Toti e al sindaco Marco Bucci per un incontro con comitati delle famiglie residenti.

Intorno alle 16.15 sarà presente al gazebo della Lega allestito all’incrocio tra via Napoli e via Vesuvio.

Proprio in zona ad Oregina i responsabili del centro sociale Terra di Nessuno hanno annunciato il presidio di protesta “Fuori il razzismo dai nostri quartieri” dalle 15 alle 17. Mentre ieri erano già comparse delle scritte oltraggiose contro il leader della Lega.

Alle 19.30 Matteo Salvini si sposterà in centro, in piazza Matteotti, per un nuovo incontro con i cittadini.

Alle 21 si svolgerà una cena su prenotazione presso la nave Italia al Porto Antico.

Domani, a partire dalle 9.30, sarà la volta di Rapallo.

Centri sociali schierati a Genova: Salvini scimmia. Corso: solite zecche rosse