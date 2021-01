E’ di Matteo Malucelli il primo successo italiano 2021

SAN CRISTOBAL. 18 GENN. Inizio col botto per la squadra di Gianni Savio in Venezuela. Matteo Malucelli ha vinto infatti allo sprint la prima tappa della Vuelta al Tachira dove anche i ciclisti della Bardiani CSF Faizanè, l’ altra squadra italiana impegnata nella Vuelta Grande de America, guidata da Luca Amoriello, si sono fatti onore: Dalla Valle si è piazzato terzo e Lonardi ottavo.

Per Malucelli, che guida ora la classifica con 4 secondi di vantaggio su Colon e 6 su Dalla Valle, non si tratta del primo successo in questa corsa a tappe. Nel 2018 infatti Matteo aveva già vinto due tappe della corsa tachiricense terminando al 59esimo posto della generale ed al quinto in quella a punti.

Oggi è in programma la seconda tappa, sono previsti dieci giri di un circuito impegnativo attorno a La Merida, per complessivi 115 chilometri, con due traguardi volanti e due gran premi della montagna i programma.

Questo l’ ordine d’arrivo. 1) Matteo MALUCELLI (Androni Giocattoli Sidermec) che ha coperto i 132 chilometri del percorso in 2 ore 55’10”; 2) Johan Colon (Continental Orgullo Paisa); 3) Nicolas DALLA VALLE (Bardiani CSF Faizanè) ; 4) Cristian Talero (Herrera Sport); 5) Jorge Alvarado (El Andinito Concafè Loteria Tachira); 6) Nieves; 7) Saez; 8) Giovanni LONARDI (Bardiani); 9) Abreu; 10) Molina;

37)MONACO; 45) ZACCANTI; 99)TAGLIANI.

Questa la classifica generale: 1) Matteo Malucelli (Androni Giocattoli Sidermec); 2) Johan Colon (Contnental Orgullo Paisa) a 4”; 3) Nicolas DALLA VALLE (Bardiani CSF Faizanè) a 6”; 4) Jaguaro a 6”; 5 ) Germoso a 7”; 6) Ruyano a 8”; 7) Jurado a 8”; 8) Jerez a 9”; 9) Talero a 10”; 10) Alvarado a 10”; 13) LONARDI (Bardiani) a10”.

Classifica a punti: 1) MALUCELLI, 15; 2) Colon,12; 3) DALLA VALLE,10; 4) Germoso, 8; 5) Talero,8.

Traguardi volanti: 1) Germoso, 8; 2) Yaguaro, 5; 3) Osorio, 4; 4) Jurado, 4; 5) Hernandez, 2.

CLAUDIO ALMANZI