Droga da Colombia a Genova, GdF sequestra il più ingente quantitativo ultimi 25 anni

Porto di Genova crocevia non solo del terrorismo islamico, ma anche della droga venduta in Italia e in Europa. Nei giorni scorsi gli investigatori del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova hanno scoperto un traffico internazionale di cocaina proveniente dalla Colombia e diretto a Barcellona.

Secondo quanto riferito, si tratta del più ingente quantitativo di droga trovato negli ultimi 25 anni in Italia.

I vertici della GdF non hanno diffuso ulteriori particolari, che saranno forniti domani in una conferenza stampa alla quale parteciperà anche il procuratore della Repubblica di Genova Francesco Cozzi e i responsabili del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del II Gruppo di Genova, della direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento di Pubblica sicurezza e i colleghi della Unidad Central de Droga y Crimen Organizado di Madrid.