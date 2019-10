Downton Abbey domani l’anteprima negli Uci Cinemas

Il 23 ottobre negli UCI Cinemas arriva l’anteprima di Downton Abbey.

Nelle multisale del Circuito UCI, gli spettatori potranno assistere all’anteprima dell’atteso sequel della serie tv britannica, diretto da Michael Engler.

Continuano le anteprime nel Circuito UCI Cinemas. Il 23 ottobre nelle multisale UCI arriva Downton Abbey, il film sequel della fortunata serie televisiva diretto da Michael Engler e distribuito da Universal Pictures. Downton Abbey racconta la vita della famiglia Crawley e del personale al loro servizio dall’inizio del XX secolo. La serie è ambientata nel suggestivo contesto della loro casa in stile edoardiano situata nella campagna inglese. Nel corso delle sei stagioni la serie ha ottenuto 3 Golden Globes, 15 Emmy, 69 candidature complessive agli Emmy, che hanno fatto di Downton Abbey il programma televisivo non-americano più nominato nella storia degli Emmy. Downton Abbey ha inoltre ottenuto un Premio Speciale ai BAFTA e il Record nel Guinness dei Primati per la serie TV con il miglior voto della critica.

Nel film reciterà il cast principale originale, composto da Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Robert James-Collier, Simon Jones, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Stephen Cambell Moore, Lesley Nicol, Kate Philips, Penelope Wilton, Maggie Smith e Imelda Staunton.

Le multisala UCI che proietteranno l’anteprima di Downton Abbey il 23 ottobre sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto e UCI Verona.

È arrivato il momento di tornare alla Great House per l’arrivo dei più illustri ospiti che la famiglia Crawley potrebbe mai immaginare di intrattenere: Sua Maestà il Re George V e la Regina consorte Mary. Fra gli inviti strepitosi e la cena sontuosa da organizzare, Mary, ormai saldamente alle redini della proprietà, affronta la sfida più importante da quando è alla guida di Downton. Il calibro dei visitatori causa molta agitazione tra la servitù e iniziano a emergere i primi scricchioli in una macchina solitamente ben oliata. Mary arriva a supplicare Carson, ormai in pensione, di tornare a casa, per un’ultima volta, per guidare l’evento più significativo della loro vita, ma non tutto va secondo i piani. Il fedele staff di Downtown deve mettere tutto il proprio impegno per mostrare nella sua migliore luce il luogo che considerano casa, per un successo che renderebbe tutti orgogliosi. Al fianco del Re e della Regina arriva una dama, la cui storia avrà conseguenze esplosive per la famiglia Crawley e il futuro di Downtown. L’arrivo dei reali non è una bella notizia per tutti: con il suo passato da repubblicano irlandese e le sue simpatie politiche Tom Branson si trova nei guai. Ispirata dalle istanze repubblicane di Branson, Daisy dà inizio nelle cucine alla sua rivolta personale. Thomas, costretto a fare un passo indietro a causa del ritorno di Carson, si ritrova nei guai dopo una nuova ed emozionante avventura. Le sorelle affrontano questa ultima perturbazione nel miglior modo possibile, ma quando il Re arriverà a offrire a Bertie il marito di Edith, un’opportunità irripetibile, nasceranno dei conflitti anche fra di loro. Quando Violet darà notizia di alcune sorprendenti novità, per Mary sarà chiaro che è arrivato il momento di prendere alcune decisioni importanti, per sé stessa, per la propria famiglia e per Downton Abbey.