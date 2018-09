Doppio podio per Cinzia Noziglia ai Mondiali di Tiro con Arco

CORTINA. 11 SET. Il Mondiale tiro di Campagna di Cortina d’Ampezzo regala grandi gioie a tutta l’Italia e alla Liguria. Gli azzurri chiudono la rassegna casalinga con il primo posto nel medagliere con 4 ori, 5 argenti e 3 bronzi, davanti alla Svezia (3 ori, 2 bronzi), alla Germania (3 ori, 1 bronzo) e agli Stati Uniti (2 ori, 5 argenti, 4 bronzi).

Un successo a cui contribuisce anche la ligure Cinzia Noziglia che sale due volte sul podio nella rassegna iridata. L’arciera della Fiamme Oro vince il bronzo individuale nell’arco nudo battendo la francese Christine Gauthe 48-34 dopo aver condotto dall’inizio alla fine la finale, chiudendo con una prova magistrale l’ultima piazzola, quella più difficoltosa con una pendenza di oltre il 60%.

L’atleta ligure vince anche l’argento nella gara a squadre femminile insieme alle compagne Jessica Tomasi e Irene Franchini al termine di una finale in cui rimane l’amaro un po’ di amaro in bocca. La sfida con la Germania si conclude sul campo a favore dell’Italia, ma la squadra tedesca fa appello perché sulla piazzola numero 3, quella con la distanza minore, sono indicate erroneamente le distanze. La giuria d’appello accetta il ricorso annullando i punteggi su quei bersagli e, quindi, il punteggio finale premia la Germania col risultato finale di 32-29. Una beffa per le azzurre che si sono rese protagoniste di un grande mondiale.

A Cortina hanno vestito la maglia della Nazionale anche Chiara Rebagliati, savonese in forza alla squadra capitolina degli Arcieri Torrevecchia, che ha chiuso settima nell’arco olimpico, e i fratelli Alessio e Sara Noceti, entrambi degli Arcieri Tigullio, il primo è non nell’arco nudo, la seconda conclude la gara dell’arco olimpico junior al sesto posto.