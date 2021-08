Don Mario Galli ci ha lasciati, fai un buon viaggio

Era stato lo storico parroco della chiesa della Consolazione in via XX Settembre a Genova

Un notizia che davvero non volevamo dare: Don Mario Galli non c’è più, ci ha lasciati questa notteall’età di 83 anni.

Don Mario, in tanti lo ricordano come il parroco genovese della chiesa della Consolazione, la “santa Rita”, così chiamata per la presenza della statua della Santa all’interno.

Padre Mario era un agostiniano e nel febbraio del 2015 era stato festeggiato per il suo 50° di sacerdozio.

Chi lo conosceva un po’ di più, lo ricorda come un prete a volte sopra le righe, a tratti un po’ burbero, ma vicino alla gente.

A volte sembrava schivo, ti squadrava dalla testa ai piedi, poi ti si avvicinava e ti chiedeva: “Come stai? Hai bisogno di qualcosa?”.

Dicevamo un prete un po’ sopra le righe, ma attento alle esigenze dei “suoi fedeli” e con un grande cuore.

Di fede calcistica blucerchiata, sette anni fa, presso la Consolazione, aveva anche partecipato all’omelia per la cerimonia funebre per Vujadin Boskov, lo si ritrovava spesso a prendere l’aperitivo al Manhattan di via Galata con l’ex presidente della Camera di Commercio Paolo Odone e con altri a parlare di “cose terrene” tipo di calcio, ma anche di economia e dei problemi cittadini.

Poi lo incontravi lungo il tragitto che lo portava alla chiesa, lo salutavi “Ciao Don!” mentre, magari eri in compagnia e lui ti guardava dalla testa ai piedi insieme alla tua compagna e ti diceva: “Fate i bravi eh!”.

Qualche anno fa non era stato bene ed era stato ricoverato al Galliera, poi si era ripreso.

Ma qualcosa era cambiato, la stessa chiesa di via XX Settembre non era più la stessa, era sparito anche il cinema parrocchiale e il Presepe.

Ora Don Mario se ne è andato per sempre, ma resterà nei nostri cuori.

Don Mario ha lasciato la vita terrena alla quale era tanto legato per passare al “mondo dei più” ad una vita per la quale ha dedicato tutta la sua esistenza. Ciao Don!

Il Rosario si terrà questa sera alle 17.30 alla Consolazione. Domani, sabato 7 agosto alle 11.45 i funerali.L.B.