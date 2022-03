Domenica di grande sport al il Palazzetto di Loano, la società (Doria Nuoto 2000) ha ospitato le Esordienti A e B gruppo Liguria Ponente

Domenica di grande sport al il Palazzetto di Loano, erano presenti oltre alla società di casa, le atlete e gli atleti di Sanremo Like Swim, Amatori Nuoto Savona, Rari Nantes Imperia e Idea Sport.

La manifestazione era valida per la qualificazione al Campionato Esordienti A con le tribune aperte solo ai giovani atleti nel rispetto delle norme COVID, ma trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di DNL.Ottimi i risultati della squadra del DNL De sguaines che punta ad entrare con i suoi atleti al Gran Premio Esordienti A in programma il 9 e 10 aprile a Genova (Sciorba); saranno ammessi i primi 16 atleti maschi e femmine per ogni gara di ogni anno di nascita nelle gare da 100 e da 200, i primi 8 atleti nelle altre gare, in base ai tempi ottenuti nelle prove di qualificazione.

Al termine delle gare individuali, le società hanno partecipato alla staffetta 4 x 50 Stile Libero categoria Esordienti B.

Quattro squadre femminili e cinque maschili al via: ANS, DNL, SLS e Idea Sport (due staffette maschili).

Il prossimo impegno per la Doria Nuoto 2000 DNL sarà con la VI prova di qualificazione in programma domenica 27 marzo.

Ecco i risultati degli Esordienti A della DNL:

200 Stile Libero (maschi)

§ Ludovico Trincheri 2’31.9

§ Ettore Gallo 2’36.3

§ Ettore Durante 2’44.1

§ Tommaso Ferrari 3’26.0

200 Stile Libero (femmine)

§ Aurora Prado 2’39.0

§ Shi Man Xu 2’41.0

§ Gaia Gattuso 2’44.2

§ Giada Sclavo 2’57.5

100 Dorso (maschi)

§ Lorenzo Porta 1’14.3

§ Damiano Ferrari 1’15.6

§ Edoardo Bottino 1’21.1

§ Ludovico Trincheri 1’23.2

200 Rana (maschi)

§ Lorenzo Porta 2’53.3

§ Damiano Ferrari 2’55.9

§ Edoardo Bottino 3’18.8

§ Ettore Gallo 3’22.1

200 Rana (femmine)

§ Shi Man Xu 3’12.1

§ Aurora Prado 3’21.1

§ Gaia Gattuso 3’30.9

§ Giada Sclavo 3’31.2

§ Viviana Fronzaroli 3’43.6

Hanno partecipato alla manifestazione anche gli Esordienti B della DNL: Ginevra Remondino, Sonia Fronzaroli,

Elonora Bucci, Viola Verzello, Giorgia Matazzi, Isli Pisha, Nadir Manarola, Enea Riolfo, Giulio Ferrari, Riccardo

Cesio, Thiago Vera Rojas e Orge Halimi