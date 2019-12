Domenica 22 insieme a pranzo su alla Guardia

Nella Casa di Maria, casa di tutti, un “pranzo della Domenica” speciale, in preparazione al Natale ed al centro, chi è povero come Gesù

Domenica 22 Dicembre il Santuario della Madonna della Guardia si siederà a tavola per un pranzo speciale, il “pranzo della Domenica prima di Natale” da vivere insieme, come si vivono le feste in famiglia, ma a partire dai poveri.

“Natale è la Festa di un Dio povero – commenta don Marco Granara, rettore del Santuario -. Gesù nasce escluso e morirà in croce: tutto per testimoniare l’amore di Dio per coloro che sono o si sentono ultimi. I primi invitati al pranzo alla Guardia, quindi, sono proprio gli ultimi, i poveri: non parliamo solo di quelli economici, ma anche dei tanti poveri di relazioni, di prospettive, di senso interiore, di trascendenza, che il nostro quotidiano ci consegna. Ciascuno è povero a suo modo, di soldi, di case, di lavoro, di famiglia, di sentimenti solidi, di fede, di speranza: nell’incontro con l’altro, mangiando fianco a fianco, potrà trovare la sua ricchezza, alla luce del Presepe, che è una scuola autentica di vita e non una scenetta edulcorata. Vorremmo che questo appuntamento diventasse una consuetudine alla Guardia, santuario nato dalle mani degli ultimi, dal contadino Benedetto Pareto insieme ai suoi figli e ai suoi amici: così, a partire dal Natale, gli ultimi saranno i primi, con Gesù”.