Domani sera al Carlo Felice Omaggio a Daniela Dessì

Con domani sera, sabato 30 giugno alle ore 20,30 iniziano gli appuntamenti estivi 2018 del Teatro Carlo Felice, dedicati al pubblico genovese e non. Il programma prevede concerti, danza, lirica, la cui grande novità è quella di portare l’Opera all’aperto nella suggestiva cornice dell’Arena del Mare-Porto Antico.

Ma l’appuntamento di domani, il Galà dedicato a Daniela Dessì Gala, è senz’altro un evento unico e un fiore all’occhiello per la nostra città e per la sua Fondazione Lirica. Infatti nel nome di una delle più grandi interpreti liriche degli ultimi vent’anni e grazie ai prestigiosi ospiti coinvolti nello spettacolo, vuole sensibilizzare il pubblico a temi importanti molto cari a Daniela quali quelli della cultura, dell’educazione e soprattutto della prevenzione delle malattie.

La Dessì, che è stata molte volte ospite nel teatro genovese assieme al compagno Fabio Armiliato, debuttò nel 1979 ne La serva padrona nella programmazione del Teatro dell’Opera Giocosa di Savona, e l’anno successivo si affermò come finalista nel Concorso Internazionale di voci nuove “Maria Callas” indetto dalla Rai. Si aprì la strada sui palcoscenici di tutto il mondo con un repertorio che comprenderà alla fine oltre 70 titoli, da Monteverdi a Prokofiev, spaziando dal repertorio barocco, mozartiano e belcantista per giungere fino alle eroine verdiane, pucciniane e veriste. Con il passare degli anni, dall’originario repertorio di soprano lirico passò ad affrontare anche i grandi ruoli drammatici dell’opera italiana, da Norma a Gioconda, Tosca, fino a Turandot che interpretò proprio al Teatro Carlo Felice di Genova nel 2012.

Negli ultimi anni il soprano si è dedicata con passione all’insegnamento fino a che una”breve, terribile e incomprensibile” malattia se l’è portata via.

A seguire, dopo il gala, Domenica 1 luglio alle ore 18.00 è in programma “Archi all’Opera” a cura dell’Ensemble del Teatro Carlo Felice di Genova, che si esibirà al Lago del Brugneto in un Concerto promosso da IREN ad ingresso libero. Protagonisti Elena Aiello e Marco Ferrari al violino, Giuseppe Francese alla viola, Giulio Glavina al violoncello ed Elio Veniali al contrabbasso, tutti musicisti facenti parte dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice. Il variegato programma spazierà dai compositori di fine Ottocento ai contemporanei e prevede l’esecuzione di Don Giovanni ouverture di W.A. Mozart, Suite Paganini di E. Veniali, La Moldava di B. Smetana, Por una cabeza di C. Gardel, Evening Shadow e Blues tango di Searle, West Side Story e Candide di L. Bernstein, Un Americano a Parigi e Ouverture cubana di G. Gershwin, Romeo e Giulietta di S. Prokof’ev, Marcia funebre di una Marionetta di C. Gounod, Yo soy Maria de Buenos Aires di A. Piazzolla, e in chiusura Danzon n°2 di A. Marquez.

Il programma della Stagione Estiva 2018 del Carlo Felice è disponibile sul sito del teatro.

Francesca Camponero