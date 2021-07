Domani ad Albenga due neo Cavalieri del Papato

ALBENGA- Domani pomeriggio l’ Ordine Equestre di San Silvestro Papa verrà conferito a due collaboratori della Diocesi di Albenga-Imperia. Si tratta di due ingauni molto noti ed amati: Nadia Albarosa Frione e Massimo Gai.

Papa Francesco ha infatti accolto la richiesta del nostro vescovo Guglielmo Borghetti che ha segnalato i due neo cavalieri premiati per il loro ultra trentennale ed esemplare servizio presso la Curia di Albenga, in particolare nell’amministrazione dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. Le insegne dell’Ordine saranno conferite, per delegazione della Santa Sede, dal vescovo al termine della Messa che da lui stesso sarà celebrata domani, alle ore 18, nella Chiesa Cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga.

I due neo Cavalieri Pontifici si potranno così fregiare del prestigioso titolo dell’ Ordine di San Silvestro Papa. Si tratta di un ordine cavalleresco della Santa Sede dalla lunga storia e tradizione. Spesso indicato non solo con il nome di Ordine Equestre di San Silvestro Papa ma anche e più brevemente con l’ appellativo di Ordine Silvestrino.

Si tratta di uno dei cinque Ordini Cavallereschi concessi direttamente dal Papa come capo della Chiesa Cattolica, come Capo di Stato della Città del Vaticano e come Supremo Pontefice.

“Tutta la cittadinanza – commentano in Curia- è invitata a partecipare alla cerimonia religiosa per festeggiare questa importante onoreficenza pontificia conferita a questi due nostri cari concittadini”.

CLAUDIO ALMANZI