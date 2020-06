Domani a Celle lo spettacolo La Prima di Navicelle

Domani sera, Sabato 26 Giugno 2020, la Rassegna per l’Infanzia Navicelle, giunta alla 24a edizione, presenta uno spettacolo dal vivo!!!

E’ di fatto “La Prima” di questa difficile stagione e verrà realizzata con la massima attenzione alle norme di prevenzione legate alla pandemia in corso.

Doppia programmazione (ore 21 ed ore 22) e prenotazione obbligatoria rivolgendosi all’Ufficio IAT.

La compagnia Faber Teater di Chiavasso farà da apripista! Per Navicelle 2020 in fase di ultimazione il calendario riferito ai mesi di luglio ed agosto, con spettacoli collocati preferibilmente sul mercoledì sera e numerosi laboratori ed occasioni di incontro (anche se per ora in versione “distanziata”). Locandina di “La Prima di Navicelle”