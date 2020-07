Dodici tir lumaca accolgono il ministro De Micheli a Genova

La manifestazione da San Benigno a piazza De Ferrari

Questa mattina un ‘corteo lumaca di tir’ accoglierà a Genova il ministro alle Infrastrutture e trasporti Paola De Micheli.

La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Salviamo Genova e la Liguria per la situazione delle autostrade che sta paralizzando i trasporti e gli spostamenti in Liguria con grave danno per l’economia.

Dodici Tir autorizzati partiranno dalle 11 da San Benigno, per arrivare in cima a via XX Settembre intorno alle 12.30.

Per i manifestanti a piedi l’appuntamento è invece alle 12 in piazza Fontane Marose.