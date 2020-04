Dizionario (semi serio) Covid-19 in lingua genovese: pubblicato sui social

Sui social network dei vari gruppi liguri sta girando da alcuni giorni un cosiddetto “Dizionario Covid-19” in lingua genovese.

Ovviamente si tratta di un testo ironico e semi serio.

Eccolo. Giusto per allentare un po’ la tensione delle ultime settimane.

“Lock down = No se peu accattà in bello belin

Smart Working = Rompise e cugge a ca’

Asintomatico = No gho in belin

Distanziamento sociale = stamme lontan, buliccio

Picco = a cimma do casin

Dispnea = belin no respio

Assembramento = manneghe de belino in tutti assemme

Pre Triage = quando ti stae ma e ti devi finna aspettâ

Autocertificazione = conto musse pe giâ

Virus = brutto gondon

Positivo = ö ghe l’ha / milaneise

Quarantena = menase o belin

Flash Mob = scemmi che rompan e cugge in scio barcon”.