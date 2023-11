Distrutti mezzi per traversate clandestine, migranti attaccano agenti

Forte tensione ieri nella regione di Al Hamaziah, nei pressi di Al Amra a Sfax, dove un gruppo di migranti subsahariani si è organizzato e ha attaccato un fuoristrada della Guardia nazionale tunisina con 4 agenti a bordo.

Il veicolo delle Forze dell’ordine tunisine è stato bloccato da numerosi migranti irregolari che lo hanno colpito con pietre e con dei bastoni.

Poi lo hanno rovesciato e gli hanno dato fuoco. Gli agenti non hanno aperto il fuoco contro i migranti e, per fortuna, sono riusciti a scappare via dalla folla dei violenti.

L’assalto è avvenuto dopo che gli agenti, intervenuti nell’ambito della lotta contro l’immigrazione clandestina via mare, avevano distrutto diverse imbarcazioni in ferro utilizzate per le traversate clandestine verso l’Italia, come ha riferito il sito giornalistico tunisino directinfo.webmanager.

L’attacco è stato confermato ai media locali dal sostituto procuratore e portavoce del tribunale di Sfax Hichem Ben Ayed, il quale ha speigato che sul caso è stata aperta un’inchiesta.