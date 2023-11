Children: a Genova la mostra di Steve McCurry

E’ uno dei fotografi più famosi del mondo. Le sue immagini fanno parte dell’immaginario collettivo globale: dalle scene della guerra del golfo, passando per scorci paesaggistici di grande bellezza per arrivare ai ritratti, di cui Sharbat Gula, la ragazza afghana finita sulla copertina del National Geographic è diventata una vera e propria icona dell’opera di McCurry.

Proprio ai visi è dedicata la mostra genovese che ha come titolo “Children”, quindi imperniata sul tema dell’infanzia e dell’adolescenza, offrendo uno spaccato di questa fase della vita in tutto il mondo e di come ci sia esigenza di tutelarne i diritti.

Cultura e impegno sociale sono quindi gli obiettivi della Fondazione Palazzo Ducale, nel cui Sottoporticato è ospitata la mostra, dove l’arte possa inviare un forte messaggio all’intera società, come ha affermato il Presidente Beppe Costa.

Una lunga serie di immagini, oltre duecentoventi, che portano il visitatore ai quattro angoli del mondo, in un viaggio ideale nelle differenti condizioni dei più piccoli. Le pareti scure delle quattro sale mettono in evidenza i colori, i contrasti e la luminosità degli scatti del fotografo americano, dove l’emozione sembra uscire dalla carta fotografica per impressionare le pupille e l’anima di chi osservi. Immagini quotidiane, di mondi del tutto diversi dove gioia e dolore si mescolano come in un caleidoscopio toccando le corde più profonde di chiunque. Un viaggio nella riflessione su una delle fasi più delicate dell’esistenza, che necessita davvero della più grande attenzione ad ogni livello.

La mostra aprirà sabato 25 novembre 2023 e terminerà il 10 marzo 2024, da martedì a domenica con orario dalle 10.00 alle 19.00. Biglietti comprensivi di audioguida intero 15€ ridotto 13 € salvo diverse convenzioni. Roberto Polleri

Per informazioni serviziculturali@civita.art, www.palazzoducale.genova.it

