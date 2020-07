Disastro Mit, Toti: oggi nuovo delirio con 14 km di coda, Governo sordo e incompetente

“A proposito di Autostrade. Oggi nuovo delirio con 14 km di coda in A7 e 10 km in A12 a causa di un’ispezione prolungata. E mentre la viabilità va in tilt e si inchioda la nostra regione, il ministero delle Infrastrutture e Trasporti non dice una parola”.

Lo ha dichiarato stamane il governatore ligure Giovanni Toti.

“Il Mit – ha spiegato Toti – non risponde alle nostre sollecitazioni, alle nostre ordinanze e alle nostre richieste di rivedere il piano per non mettere in ginocchio la Liguria.

Tutti in coro chiediamo al Governo di rivedere le norme sulle ispezioni e sugli interventi nelle gallerie per ridurre le code e per non paralizzarci nel pieno di una stagione estiva. Ma sono appelli nel vuoto.

Un Governo sordo, inconcludente e incompetente che si sta rivelando per quello che è. Ma noi non possiamo più aspettare”.