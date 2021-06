Disastro autostrade in Liguria, Berrino: stop ai cantieri anche il lunedì

“Inserire anche la giornata del lunedì tra quelle di stop ai cantieri autostradali per aiutare le ripresa del turismo”.

Lo ha chiesto stamane l’assessore regionale ai Trasporti e Turismo Gianni Berrino (FdI).

“Una media di 60 km/h di media per venire da Sanremo a Genova in autostrada non è tollerabile – ha spiegato Berrino – e lunedì dev’essere assolutamente ricompreso nel weekend perché è il momento in cui i turisti, quelli che possono permettersi un weekend un po’ più lungo, tornano nelle grandi città e si sommano al traffico dei mezzi pesanti che è sostenuto perché ricominciano gli scambi.

Il lunedì mattina dovrebbe essere lasciato libero dai cantieri.

Il problema degli ormai costanti rallentamenti in autostrada danneggia l’industria turistica della nostra regione.

Dal turismo la Liguria trae oltre che l’immagine gran parte della sua economia estiva e questo non può essere fermato da cantieri”.