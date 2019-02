Diciotti, viceministro Rixi: macché reato. Voto su Salvini è voto su Governo Lega-M5S

“E’ abbastanza chiaro che il voto su Salvini è un voto sul Governo Lega-M5S. D’altra parte anche dentro il Movimento mi sembra ci siano quelli più filogovernativi e quelli meno. È giusto anche capire che cosa ne pensa il mondo dei 5 Stelle”.

Lo ha dichiarato il viceministro genovese delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi a margine di un evento in Regione Liguria.

“Questa consultazione online – ha aggiunto – per noi non avrà conseguenze. Per gli altri non lo so. Noi non obblighiamo nessuno a far nulla, stiamo lì e prendiamo atto delle scelte.

Ognuno vota secondo coscienza, spero che tutti una coscienza ce l’abbiano. Ognuno sceglierà quello che ritiene più giusto.

È chiaro, però, che in questo caso il ministro dell’Interno abbia agito secondo mandato della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nell’ambito di una linea che noi rivendichiamo come corretta a livello governativo.

A nostro avviso non solo non c’è nessun reato, ma ci saremmo arrabbiati se il ministro dell’Interno avesse fatto una cosa diversa”.