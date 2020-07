Derby Spezia-Entella 0-0, pari a reti bianche al Picco

Pareggio 0-0 maturato al ‘Picco’ di La Spezia nel derby tra Entella e Spezia.

Mister Roberto Boscaglia decide di sorprendere tutti schierando dal 1’ la coppia d’attacco Morra – Manu De Luca. I biancocelesti partono bene, con la determinazione giusta: si vede quanta voglia ci sia di ottenere la salvezza già stasera. Al 16’ Claudio Morra sfiora l’eurogol in rovesciata ma Scuffet gli dice di no. Schenetti e compagni tengono bene il campo e sfruttano le ripartenze ma peccano di precisione al momento dell’ultimo passaggio. Recidività. Nel finale di primo tempo è lo Spezia a rendersi pericoloso, prima al 42’ con Bartolomei con una botta da fuori deviata in corner da Contini, poi al 43’ con Mora di testa da calcio d’angolo.

Ad inizio secondo tempo l’Entella parte fortissimo. Ci pensa Mazzitelli a far correre un brivido lungo la schiena di Scuffet subito al 47’ calciando alto di poco di sinistro da dentro l’area. Il 36 biancoceleste dalla chioma dorata è on fire: al 53’ si accentra dalla sinistra e, di destro a giro, sfiora nuovamente il gol. L’Entella manca il vantaggio per una questione di millimetri. Poi, torna a farsi sotto lo Spezia: Gudjohnsen in scivolata calcia a lato di pochissimo sulla corta respinta di Contini al 65’. Al 75’ invece è Mbala N’Zola ad avere la migliore occasione del match per le Aquile: a due passi dalla porta dell’Entella impatta male di destro al volo e calcia fuori. 5’ dopo è la squadra di Boscaglia ad avere una maxi chance: Rodriguez, lanciato da a rete Schenetti, si ritrova a tu per tu con Scuffet ma pecca di precisione e calcia fuori. Clamorosa palla gol. Per fortuna dei biancocelesti non sarà un errore decisivo. Al 95’ Minelli fischia tre volte. È finita. 48 punti. Un misto di sollievo ed euforia: l’Entella è salva. Sarà Serie B anche nella stagione 2020/2021. Per lo Spezia invece continua il sogno serie A.