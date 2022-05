Derby, riscatto Giampaolo: i numeri del mister della Samp

Giampaolo si è riscattato con la vittoria nel derby contro il Genoa che ha consegnato alla Samp la salvezza virtuale in serie A.

Ieri, è arrivato un grande successo professionale: la sua Sampdoria, battendo il Genoa 1-0 grazie alla rete di Sabiri, nel sentito derby della Lanterna, gli ha regalato la 100ma vittoria nel massimo campionato. Una cifra ottenuta grazie alle affermazioni centrate sulle panchine di Ascoli, Cagliari, Catania, Empoli, Milan, Torino, Sampdoria e, ovviamente, Siena (l’unica squadra con cui non ha vinto in serie A è stata il Cesena che ha guidato nella stagione 20112012). Le panchine complessive di Giampaolo nella massima categoria sono 345. Il tecnico nato a Bellinzona, come detto, ha allenato sotto la Torre del Mangia nel campionato 20082009: nell’ottobre della stagione successiva è stato esonerato, avendo conquistato 5 punti in 10 giornate.