Derby, il sindaco Bucci: Bene Samp, il Genoa può ancora salvarsi

Il Sindaco Bucci ha fatto il sunto del suo derby vissuto tra lo sconforto per il Genoa e la felicità per la Samp.

“Mi dicono che ci sono ancora tre partite e mi auguro che il Genoa possa concretizzare la rimonta restando in serie A. Sarebbe importante per Genova continuare ad avere due società competitive nella massima categoria. I genoani non perdano questa speranza fino a quando non sarà la matematica a condannarli: siamo genovesi e siamo abituati a lottare”.

“È giusto che sia così, fa parte dell’agonismo sportivo. Alla Samp faccio i complimenti per la vittoria. Ma a tutto il pubblico, genoani e sampdoriano, voglio fare ancora i complimenti per lo stile: sono convinto che, chi in tutto il mondo ha guardato la partita, ha ammirato i tifosi rossoblucerchiati per quello che hanno saputo fare”.